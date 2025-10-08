Vuelve el teatro al Cine Club Colón en La Paz Chica, Roque Pérez. El único cine rural de la Provincia

Este jueves 9 de octubre, te esperamos para disfrutar de una obra inolvidable: Esperando la carroza, una joya del humor argentino que sigue haciéndonos reír y pensar generación tras generación.
Cine Club Colón – La Paz Chica. Roque Pérez (único cine rural en la Provincia de Buenos Aires).
18:00 hs.
Entrada libre y gratuita
Una cita con el teatro, el humor y nuestra historia.
¡No te la pierdas!
Octubre Rosa en Roque Pérez