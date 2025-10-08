8 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Vuelve el teatro al Cine Club Colón en La Paz Chica, Roque Pérez. El único cine rural de la Provincia

Redacción 49 minutos atrás

 

Este jueves 9 de octubre, te esperamos para disfrutar de una obra inolvidable: Esperando la carroza, una joya del humor argentino que sigue haciéndonos reír y pensar generación tras generación.
Cine Club Colón – La Paz Chica. Roque Pérez (único cine rural en la Provincia de Buenos Aires).
18:00 hs.
Entrada libre y gratuita
Una cita con el teatro, el humor y nuestra historia.
¡No te la pierdas!

 

Más historias

El Gobierno eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones de acero, aluminio y derivados

2 horas atrás Redacción

Argentina, entre los países con más casos de cáncer de mama y cuello de útero de América Latina

4 horas atrás Redacción

Octubre Rosa en Roque Pérez

5 horas atrás Redacción