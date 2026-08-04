Vuelco de un camión sobre Ruta Nacional 205

Pasadasa las 5:20 horas de esta mañana de martes 4 de agosto, personal y móviles de Bomberos voluntarios Roque Pérez concurrieron al kilómetro 138 de la ruta nacional 205 (frente a la entrada de La Biznaguita), donde por causa que se tratan de establecer volcó un camión cargado de soja, el mismo se encontraba obstruyendo toda la ruta (ambos carriles), por lo que la ruta permanecía cortada hasta la llegada de la grúa para sacar el camión (la grúa es de otra localidad). Un único ocupante, el conductor, fue trasladado al hospital municipal doctor Ramón Carrillo Roque Pérez para su observación.-

Fotos Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-

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