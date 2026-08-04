SiPreBA participará de la denuncia al gobierno ante la CIDH por la reforma laboral y planteará la importancia de sostener el Estatuto del Periodista Profesional

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaremos hoy martes al gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el intento de derogar el Estatuto del Periodista Profesional, que tiene vigencia hasta fin de año. La denuncia se realizará durante la audiencia que fue solicitada de manera conjunta con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y decenas de organizaciones sindicales para señalar los efectos nocivos de la regresiva reforma laboral.

«La decisión del gobierno de derogar el Estatuto del Periodista, junto con otros estatutos profesionales, es parte de una política sistemática que, como señalamos en el pedido de audiencia a la CIDH, busca desplazar al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”, señaló el secretario adjunto de SiPreBA, Francisco Rabini, quien representará a las y los periodistas argentinos en la audiencia que comenzará este martes 4/8 a las 15 hs, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH, en Washington.

El 9 de junio pasado, en el marco de la prórroga de vigencia del Estatuto, que rige hasta el 1 de enero de 2027, se presentó en la Cámara de Senadores de la Nación una propuesta de reforma del Estatuto del Periodista Profesional, que fue elaborado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y sindicatos de prensa de todo el país, que preserva los principios históricos del Estatuto y lo actualiza a los desafíos del siglo XXI.

Entre los puntos más destacados de la modernización, el texto aborda el impacto de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales, plantea un salario mínimo nacional para la actividad e incorpora licencias específicas por violencia de género, salud mental y cobertura de exteriores en situaciones de represión.

Se trata de la segunda denuncia que realizaremos desde SiPreBA ante la CIDH. En noviembre del año pasado, señalamos el “ataque recurrente contra periodistas y trabajadores de prensa” que desde diciembre de 2023 lesiona la libertad de expresión y de prensa “de forma planificada y persistente”. Lo hicimos junto a Amnistía Internacional Argentina, el CELS, FATPREN, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras organizaciones sindicales, académicas -como la Carrera de Comunicación de la UBA-, profesionales y de derechos humanos.

En el pedido de audiencia se destacó el ataque sistemático contra periodistas que lleva adelante el gobierno nacional y se mencionó especialmente “el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2025, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico”.

En la audiencia ante la CIDH expondrán también los secretarios generales Pablo Biró (APLA), Rodolfo Aguiar (ATE) y Clara Chevalier (Conadu); integrantes del Fresu, así como representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte; y de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), presidida por Juan Orsini.

SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires).-

www.rpereznet.com.ar está afiliado al SiPreBA desde hace más de 10 años.-

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