En el marco de su agenda federal en Comodoro Rivadavia, Kreplak expresó: «La salida no es resignarse al ajuste”

Durante una jornada en Chubut, el ministro de Salud bonaerense advirtió sobre el impacto de
las políticas del Gobierno nacional en el sistema sanitario y convocó a construir una mayoría
política para defender el derecho a la salud.
En el marco de una agenda en Comodoro Rivadavia, Nicolás Kreplak
planteó que la discusión sobre la salud pública trasciende el ámbito sanitario y requiere una
respuesta política capaz de revertir el rumbo actual: «La salida no es resignarse al ajuste.
Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que
cambie el rumbo de la Argentina. Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos
salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este
camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este
gobierno.»
La visita incluyó reuniones con el intendente Othar Macharashvili, autoridades de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación
entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de
Salud Pública y la presentación del Foro por el Derecho a la Salud. Sin embargo, el eje de la
jornada estuvo puesto en el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema
sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.
En ese marco, Kreplak sostuvo que la crisis ya no afecta únicamente al subsector público, sino
que atraviesa a todo el sistema de salud argentino: «Hoy la crisis golpea con más fuerza a
la seguridad social que al propio sistema público. El 80% de las obras sociales
nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte
presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al
hospital público.»
El ministro señaló que el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la
responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades entre
jurisdicciones: «El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como
REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas
de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse
cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad.»
En ese sentido, explicó que el crecimiento sostenido de la demanda en los hospitales públicos
no responde a una mejora de las condiciones sanitarias, sino al deterioro del resto de los
subsectores que integran el sistema: «La gente ve hospitales con más demanda porque
son el único lugar que sigue dando respuesta. Mientras la seguridad social y el sector
privado se achican, el Estado se hace cargo de cada vez más necesidades, pero con
menos financiamiento. El resultado es claro: menos salud para los jubilados, para las
personas con discapacidad, para los trabajadores y para toda la población.»
La agenda desarrollada en Comodoro Rivadavia formó parte de una estrategia de articulación
con universidades públicas, gobiernos locales, trabajadores y organizaciones sociales para
fortalecer espacios de debate y construcción colectiva en torno a un sistema de salud federal,
integrado y basado en el acceso universal a la atención. En ese marco, la firma del convenio
entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco reafirmó el compromiso de ambas instituciones con la formación de
profesionales, la investigación, la producción de conocimiento y el desarrollo de políticas
públicas que fortalezcan el derecho a la salud.
Por último Kreplak cerró la agenda en el foro donde se leyó el documento «Compromiso por el
Derecho a la Salud en la Patagonia», un pronunciamiento que sintetizó la preocupación
compartida por el deterioro del financiamiento nacional y la necesidad de construir una
agenda federal para sostener el sistema público de salud.
Más allá de las actividades puntuales, la presencia de Kreplak en Chubut fue interpretada
como parte de una estrategia política más amplia: proyectar desde la provincia de Buenos
Aires un espacio federal de debate sanitario y fortalecer alianzas con universidades,
municipios y actores sociales de distintas regiones del país. En ese marco, Comodoro
Rivadavia se convirtió por un día en escenario de una discusión que excede a la Patagonia y
apunta al futuro del sistema de salud argentino.
Gentileza: Prensa Nicolás Kreplak.-
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