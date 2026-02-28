Volver al pasado: qué funciones de los autos dejarán de estar en la pantalla para regresar a los botones y teclas

La moda de tener displays cada vez más grandes empieza a causar algunos problemas de seguridad. Distintos gobiernos analizan prohibir que ciertas funciones sean digitales.

Nota de Diego Zorrero.

Así como gran parte de los fabricantes habían decidido avanzar hacia el auto eléctrico puro sin escalas intermedias y cinco años después están regresando a una electrificación intermedia a través de los híbridos, con los controles interiores de los autos modernos está sucediendo algo similar.

La fiebre por incorporar pantallas llegó a un punto tal que la incluso afectó a la seguridad vial, motivando que buena parte de las marcas, incluso de los entes reguladores, hayan decidido volver atrás y recuperar los mandos físicos que habían prácticamente desaparecido de los tableros y botones de los autos de nueva generación.

Euro NCAP, la entidad independiente que mide y califica la seguridad de los vehículos en Europa, ha logrado el apoyo del Parlamento Europeo para establecer que ningún auto pueda alcanzar la máxima calificación de 5 estrellas si no elimina funciones esenciales de la conducción de un auto de las pantallas y las regresa a un mando físico. El origen del cambio no fue moda En nombre de la economía y la eficiencia, y por tratarse de autos eléctricos donde cada gramo cuenta y consume electricidad, eliminar botones físicos y comandos “tipo tecla” fue uno de los recursos que utilizó primero que nadie Tesla, que incluso llegó a sacar la bocina y las luces de giro de sus alojamientos convencionales y los colocó en un botón sobre el volante, reemplazando el centro del volante y la palanca tradicional para accionar ambos mecanismos. Con la misma idea se eliminaron otros botones como los de la climatización, el equipo de sonido, y hasta el accionamiento de los cristales eléctricos y la regulación interior de los espejos retrovisores. En autos como el Volvo EX30, el panel de puerta solo tiene la manija para abrir la puerta y nada más, desde el interior del auto entran la menor cantidad de cables posibles.

El colmo fue en otros autos eléctricos en los que se prescindió del botón de encendido del vehículo. Muchos quedan listos para salir apenas se coloca la posición D o R, o con solo abrir las puertas, y se desconectan cuando el conductor se baja y cierra las puertas. Por seguridad adicionaron un detalle interesante: si no está colocado el cinturón de seguridad del conductor, el auto no se mueve, lo que de algún modo permite tener certeza que no habrá un ocupante distraído que presione el acelerador y salga andando sin haber encendido el motor eléctrico.

La extensión a todos los autos

El problema se acrecentó cuando fabricantes de autos convencionales, que no necesitan ese ahorro de peso para consumir menos batería, también los empezaron a adoptar. En el mundo del auto se habla de las «funciones iPhone», porque fue la tecnología que desplazó a los botones físicos para actuar sobre otros virtuales en una pantalla que ocupa la superficie total de un teléfono celular.

“Aunque en muchos aspectos el auto eléctrico es como un teléfono con ruedas, en esencia un automóvil es una máquina que utiliza la física para funcionar, tiene suspensiones, frenos y motor, y una distracción al volante para ver qué botón estás presionando es un peligro latente para propios y extraños en la vía pública”, aseguran las autoridades regulatorias que promueven el regreso a los mandos físicos.

En efecto, accionar la baliza, poner la luz de giro, activar el desempañador o climatizador automático y subir o bajar el volumen de la radio no deben generar distracción del conductor sobre el camino, y entendiendo que esa situación es cada vez más frecuente, se han empezado a retirar mandos que no puedan ser accionados sin requerir que la vista deje de prestar atención al tránsito para asegurarse que se presiona la porción de pantalla adecuada para accionar el mando correcto.

China dio un paso más allá El último gran cambio incluso ocurrió en China, donde la era digital domina por sobre la analógica, porque además de reducir los comandos táctiles, se decidió prohibir las manijas eléctricas ocultas en la carrocería para abrir las puertas desde el exterior y los botones interiores para poder hacerlo desde el habitáculo. La medida responde también a un tema de seguridad, ya que a raíz de algunos accidentes recientes, se comprobó que las personas atrapadas en el interior no podían ser auxiliadas desde afuera. La normativa dictada argumentó “la incapacidad de las manijas para abrirse desde el exterior tras un accidente”, estableciendo que en adelante deberán contar con espacio suficiente para que una mano pueda accionar el mecanismo de apertura mecánico desde cualquier ángulo. Además, en el interior los mecanismos deben ser “claramente visibles desde la posición del ocupante correspondiente”. La adopción de pantallas también despersonalizó el diseño interior de los autos. Ese fenómeno se aprecia más aún en los autos eléctricos chinos, que salvo raras excepciones tienen una pantalla central que toma el protagonismo de la escena, dos posiciones para apoyar teléfonos móviles con conexión inalámbrica y un volante sin cuadro de instrumentos por delante. Pero ese es otro tema. Gentileza de Infobae.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...