El debut de Malena Galmarini como senadora fue una intervención por FATE

En medio de la primera sesión del Senado bonaerense y mientras se debatían las autoridades de la Cámara, las senadoras Malena Galmarini, Valeria Arata y el senador Marcos Pisano presentaron un proyecto para declarar la preocupación por la ola de despidos y el impacto de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En su debut legislativo, y en una jornada marcada por la discusión sobre las nuevas autoridades del Senado de la provincia de Buenos Aires, Galmarini puso el foco en la crisis laboral que atraviesan miles de familias bonaerenses producto de los despidos masivos y el cierre de empresas estratégicas.

La iniciativa expresa la profunda preocupación por el impacto social de la actual política económica nacional y de la reforma laboral, que —según advirtió— está generando más incertidumbre que soluciones para el aparato productivo argentino.

El proyecto hace especial referencia al cierre de FATE, que dejó sin trabajo a más de 920 familias, entre ellas 140 del distrito de Tigre. “Detrás de cada despido hay miedo, angustia e incertidumbre. Hay familias que no saben cómo van a sostener su casa el mes que viene ni qué expectativas pueden tener hacia adelante”, sostuvo.

En ese marco, la senadora fue contundente: “En un momento donde cientos de familias pierden su trabajo, nuestra prioridad no puede ser una discusión interna; tiene que ser defender el empleo y acompañar a quienes hoy viven con miedo e incertidumbre”.

Asimismo, Galmarini cuestionó la orientación económica del gobierno del presidente Javier Milei, señalando que la reforma laboral y las medidas adoptadas no están generando nuevas oportunidades sino profundizando la pérdida de puestos de trabajo en sectores industriales clave.

El proyecto declara la solidaridad del Senado provincial con las familias afectadas por los despidos e insta al gobierno nacional a revisar su política económica para evitar que continúe el cierre de empresas. Además, solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que fortalezca las herramientas de acompañamiento y contención destinadas a los trabajadores despedidos.

“Defender el trabajo es defender la dignidad. No podemos naturalizar que fábricas históricas bajen sus persianas y que el miedo se instale como parte de la vida cotidiana de nuestra gente”, concluyó.

Gentileza de Revista La Tecla.-