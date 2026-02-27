Condenan por fraude a tres exfuncionarios de un municipio bonaerense

Tres exfuncionarios de la Municipalidad de Chacabuco fueron condenados a prisión por fraude al Estado y asociación ilícita. La causa se inició por una denuncia del mismo exintendente bajo cuya órbita cumplían funciones. Un proveedor de la comuna también fue sentenciado por los mismos hechos.

Los tres exfuncionarios formaron parte del gabinete del exintendente Víctor Aiola, y fueron denunciados por el exalcalde en 2023, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas para el municipio.

El juez Esteban Melilli dio por probado que los tres participaron de un esquema de defraudación a la Municipalidad y los condenó a tres años de prisión en suspenso. La misma pena le cabe a un proveedor de la comuna que participó (según el fallo) de las maniobras ilegales.

Los exfuncionarios son Juan Carlos Gómez, que era secretario de Servicios Públicos; Gabriel Vespasiano, que era subsecretario del área, y Pablo Alegre, que se desempeñaba como jefe del corralón municipal.

Las maniobras consistían en realizar contrataciones simulando que faltaba personal municipal para concretar determinadas obras y generar contratos innecesarios para trabajos que finalmente sí realizaban empleados del municipio.

Tras beneficiar al proveedor con la contratación irregular, los exfuncionarios recibían dinero como compensación, según determinó el magistrado.

De esa operatoria participó también, como proveedor de la comuna, Bernardo Burghetti.

La sentencia llegó al cabo de un juicio abreviado. Vespasiano, Alegre y Gómez fueron hallados culpables de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, mientras que Burghetti fue condenado por los mismos delitos y además, por lesiones graves, ya que atacó a su expareja y le provocó la fractura de una muñeca.

Ninguno irá a la cárcel, porque la sentencia es de ejecución condicional, pero los tres exfuncionarios no podrán ocupar cargos públicos nuevamente.

