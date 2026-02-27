Mientras que en Argentina se debate la Reforma Laboral, en Alemania está a prueba trabajar 4 días a la semana

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Mientras Argentina se debate la Reforma Laboral, el proyecto del oficialísimo que propone una reconfiguración amplia del marco normativo que regula las relaciones de trabajo, en Alemania parecen estar un paso adelante. Realizaron un ensayo que en el que participaron 45 organizaciones para probar la jornada laboral de cuatro días con una solo condición: que la productividad fuera la misma.

El estudio demostró que tres de cada cuatro participantes preferirían no volver a la jornada habitual de cinco días. El proyecto impulsado por la consultora Intraprenör ha involucrado a más de 900 trabajadores de distintas compañías alemanas bajo la supervisión de la Universidad de Münster.

¿Cómo funcionó la semana laboral de cuatro días en Alemania? En la fase inicial participaron 45 empresas de distintos sectores, dedicadas a la manufactura, seguros, tecnología, medios de comunicación, comercio o educación. Además, para que fueran lo más representativas posible del tejido industrial alemán, se eligieron empresas de distintos tamaños: desde microempresas de 1 a 9 empleados, a grandes compañías con más de 250 empleados.

Los resultados mostraron una fuerte aceptación:

Tres de cada cuatro empleados no querían volver al esquema tradicional de cinco días.

no querían volver al esquema tradicional de cinco días. El 82% prefirió el nuevo formato tras finalizar el ensayo. Para sostener el nivel de productividad, muchas compañías acortaron reuniones innecesarias, incorporaron herramientas digitales y reorganizaron procesos para optimizar tiempos. Pros y contras de la reducción de jornada Para sorpresa de muchos, los resultados demostraron que el personal demostró menos estrés, mejor salud mental, y ganó una media de 38 minutos más de sueño a la semana. El 82% de la plantilla aseguró preferir este método. Pese a que la carga de trabajo podría haber aumentado reduciendo el tiempo, las compañías trabajaron en una profunda reestructuración de sus procesos. Se acortaron las reuniones corporativas y se invirtió en nuevas herramientas digitales que permitieron agilizar las tareas cotidianas. Sin embargo, el Instituto Económico Alemán ha planteado algunas objeciones metodológicas al ensayo. Explicaron que al tratarse de una selección voluntaria de participantes, y no aleatoria, los trabajadores podrían estar predispuestos a valorar favorablemente el formato. Además, advierten sobre el peligro macroeconómico en que podría suponer una jornada menor en Alemania, un país que se enfrenta a una grave escasez de mano de obra cualificada, a causa del envejecimiento demográfico. La postura de los políticos alemanes ante la posibilidad de reducir la jornada es todavía abierta. Los representantes del partido liberal FDP habla de que “trabajar menos no resolverá una crisis económica”. Ana Piel, miembro de la junta directiva de la Conferencia Alemana de Sindicatos planteó la posibilidad de que los empleados se puedan ver desbordados por una mayor carga de trabajo comprimida en menos días. Gentileza de MinutoUno.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...