INDEC: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

En lo que fue el primer mes de 2026 se registró una variación interanual negativa en la cantidad de argentinos que salieron del país del 8,5%, mientras que, a contramano, aumentó 1,4% la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su informe, al cual accedió la Agencia Noticias Argentinas, sobre estadísticas del turismo internacional correspondientes a enero.

En términos desestacionalizados, la cantidad de turistas no residentes aumentó 18,3% con relación a diciembre. La tendencia-ciclo registró una variación de 1,9% en comparación con el mes anterior.

En enero, ingresaron 1.070.800 visitantes al país, de los cuales 682.000 fueron turistas y 388.900 fueron excursionistas.

De ese total, el 19,5% provino de Europa, el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá. El 48,8% de los turistas no residentes llegó al país a través de la vía aérea, 39,6% por vía terrestre y 11,6% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 2.343.200 durante enero: 1.764.100 fueron turistas y 579.200 fueron excursionistas.

El 84,6% viajó a países que limitan con Argentina, donde se destacaron Brasil (32,5%) y Chile (19,1%). El 56,7% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre, el 33,5%, por vía aérea y el 9,8%, por vía fluvial/marítima.

De esta manera, el primer mes del año cerró con un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales, como consecuencia de 1.082.100 turistas y 190.300 excursionistas.

Esto representó un déficit turístico marcado: a pesar de la caída interanual, la cantidad de residentes que salieron de la Argentina sigue siendo superior a la del ingreso de turistas.

Noticias Argentinas.-

