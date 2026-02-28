SE DESARROLLÓ LA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA NUEVA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE SENASA EN ROQUE PÉREZ

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Ayer jueves se desarrolló la reunión informativa sobre la nueva Identificación Electrónica impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), contando con un muy buen marco de público.

La reunión fue convocada por el Municipio de Roque Pérez, la Sociedad Rural de Roque Pérez, Reprogen, SENASA y Veterinaria El Ceibo, y se llevó a cabo en el SUM de Punto Digital (Alem 1243).

La disertación estuvo a cargo del Dr. José Dayraut, Coordinador Regional Buenos Aires Norte de SENASA, quien brindó detalles sobre la implementación del nuevo sistema de identificación electrónica para el ganado, sus alcances, requisitos y beneficios para productores.

Durante la jornada, productores y profesionales del sector agropecuario pudieron evacuar dudas y conocer en profundidad esta herramienta tecnológica, que apunta a fortalecer la trazabilidad, modernizar los procesos y mejorar la competitividad del sector.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar estos espacios de información y capacitación, acompañando al sector productivo local en la incorporación de nuevas tecnologías.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...