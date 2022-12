Volvamos a usar barbijos y sigamos desinfectando todo por favor

Roque Pérez no es una isla, Argentina tampoco y la pandemia, aunque muchos miren hacia otro lado y no lo quieran creer: sigue, jamás se fue del todo.

En Roque Pérez en estos momentos hay gente con coronavirus y en el país los casos tuvieron un aumento del 50% la última semana, por dicho motivo desde el Ministerio de Salud de La Nación, se solicitó a todos que sigan o vuelva a utilizar el barbijo.

Nosotros desde este medio tampoco lo estábamos usando, como podrán haberlo observado los que nos vieron, pero lo que jamás dejamos de usar es el alcohol para desinfectar nuestras manos en forma casi permanente (casi como un TOC) y además seguimos desinfectando todo con alcohol, porque nunca está de más y porque queremos y elegimos cuidarnos. Porque cuando agarrás algo o te sentás en un lugar, no sabés si el que tocó antes eso o el que antes estuvo sentado allí, tenía o no el virus y por las dudas: alcohol a todo. Aunque hay quienes dice que en los objetos el virus no queda, por las dudas desinfectamos igual.

La OMS en su página oficial informa lo siguiente:

» ¿Cómo puedo reducir mi riesgo de contraer la COVID-19?

Es mucho lo que podemos hacer para protegernos y proteger a nuestros seres queridos contra la COVID-19. Conozca los riesgos y redúzcalos. Respete las siguientes precauciones básicas:

Siga las orientaciones locales: Tome conocimiento de las orientaciones de las autoridades nacionales, regionales y locales, a fin de contar con la información más pertinente al lugar en que se encuentre.

Guarde la distancia adecuada: Manténgase al menos a un metro de otras personas, incluso aunque no parezcan estar enfermas, puesto que es posible tener el virus sin manifestar síntomas.

Póngase mascarilla: Utilice una mascarilla de tres capas que se ajuste bien, especialmente cuando no sea posible mantener la distancia física, o en interiores. Límpiese las manos antes de ponerse y quitarse la mascarilla.

Lea nuestras Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 y las mascarillas y vea nuestros vídeos sobre el uso y confección de mascarillas.

Evite los lugares concurridos, los interiores mal ventilados y el contacto prolongado con otras personas. Pase más tiempo al aire libre que en interiores.

La ventilación es importante: Abra las ventanas de los lugares cerrados con el fin de aumentar el volumen de aire exterior.

Evite tocar superficies, especialmente en entornos públicos o en los establecimientos de salud, por si las ha tocado alguna persona con COVID-19. Limpie periódicamente las superficies con desinfectantes normales.

Lévese frecuentemente las manos con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico. De ser posible, lleve consigo gel hidroalcohólico y utilícelo con frecuencia.

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo y tire inmediatamente los pañuelos usados en una papelera cerrada. A continuación, lávese las manos o desinféctelas con gel hidroalcohólico.

Vacunarse: Cuando le llegue el turno, vacúnese. Seguir las orientaciones y recomendaciones locales sobre la vacunación».

Por eso, a seguir ciudándonos que la pandemia no terminó.

Aunque ya no se informen los casos diarios, ni semanales en cada localidad, siguen los contagios.-