Villarruel toma distancia de la interna libertaria y se refugia en la gestión institucional del Senado

Alejada del Gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refugia en la gestión institucional del Senado y trata de desentenderse de los ruidos de la interna de La Libertad Avanza, que se aplacaron después de la victoria electoral pero que siguen pasando factura en el mundo libertario.

Ayer martes, la titular de la Cámara alta participó del coloquio “El rol de la República de Türkiye en el nuevo orden mundial y su proyección en Sudamérica” en el Senado.

“Un espacio clave para fortalecer vínculos, intercambiar miradas estratégicas y seguir potenciando la cooperación entre Argentina y Türkiye”, escribió Villarruel en X acompañando la publicación con varias imágenes en las que se muestra sonriente junto a representantes del país euroasiático.

La vicepresidenta busca tomar distancia de las críticas que viene recibiendo de voces libertarias por no comprometerse supuestamente con los intereses del Gobierno nacional.

El viernes pasado al mediodía, Villarruel recibió a la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y al cabo de la cumbre sostuvo que el encuentro fue “positivo y constructivo, en un tono muy amable”.

“Fue una reunión positiva, constructiva, en un tono muy amable, donde hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

Bullrich destacó que la vicepresidenta se mostró “muy colaborativa” en apuntalar la agenda del oficialismo en el Senado, pero horas después, en una entrevista televisiva, la criticó por “no tomar partido por el Gobierno”.

En el reportaje la senadora electa, que asumirá como jefa del bloque libertario en el Senado, afirmó que en la reunión que ambas mantuvieron quedaron claras “las diferencias respecto a cómo encarar el futuro” y que, a pesar de que “en general” los titulares de las cámaras “toman partido” en los debates parlamentarios, “como Martin Menem”, Villarruel no lo viene haciendo.vmv0lw

“El objetivo que yo voy a buscar, conjuntamente con todo nuestro bloque, es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, porque no hace falta violarlo, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más”, señaló Bullrich.

