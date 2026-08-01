La disputa entre Victoria Villarruel y Diego Santilli sumó un nuevo capítulo luego de que la vicepresidenta publicara un mensaje en redes sociales en el que acusó a sectores de la dirigencia tradicional de intentar desestabilizar al gobierno y desconocer el mandato surgido de las urnas.

Sin mencionar nombres, apuntó contra quienes —según ella— representan prácticas políticas del pasado y buscan erosionar la institucionalidad. En su publicación, reivindicó la fórmula presidencial de 2023 como una respuesta espontánea frente a la hegemonía de esa dirigencia, a la que calificó con dureza.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, escribió Villarruel en su cuenta de la red X.

El conflicto escaló rápidamente. Durante una entrevista radial, Santilli cuestionó de manera directa las declaraciones de Villarruel y las calificó como exageradas, improcedentes y alejadas de cualquier sentido de responsabilidad institucional.

Incluso sugirió que, si la vicepresidenta considera que su postura es incompatible con el rumbo del gobierno, debería dar un paso al costado y competir por su propio espacio político. Para el jefe de Gabinete, los mensajes de Villarruel no sólo constituyen agravios, sino que contradicen el rol que ocupó acompañando al presidente en la fórmula electoral.

La tensión dejó al descubierto diferencias que ya venían gestándose dentro del oficialismo. Mientras Villarruel sostiene que ciertos actores políticos buscan condicionar al gobierno y frenar su agenda, Santilli insiste en que las críticas públicas de la vicepresidenta entorpecen la gestión y generan ruido en momentos en que el Ejecutivo necesita cohesión.

El intercambio, lejos de moderarse, abrió interrogantes sobre la convivencia interna y el impacto que estas disputas pueden tener en la estabilidad política del oficialismo.

Agencia NA.-