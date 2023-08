Víctor Valle, CEO de Google Argentina: “Las personas usan mucho más inteligencia artificial de lo que creen, no se dan cuenta”

«Es un sueño hecho realidad. Obviamente, cuando yo era chico Google no existía… de hecho, el 90% de los trabajos que hacemos no existían hace 20 años. Un día me llegó una búsqueda por LinkedIn y acá estamos. Es un viaje, una montaña rusa muy divertida. A mí me encantan las montañas rusas. Empecé y cobré mi sueldo a los tres meses porque tuve que abrir yo la cuenta bancaria”, asegura Valle entre risas en diálogo con Infobae.