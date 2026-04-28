“Clínica del horror” en Villa Ballester: dos familiares prófugos y una ONG en la mira

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La Justicia pidió pedido de captura nacional e internacional para dos familiares de la niña que fue violada en la provincia de Santiago del Estero, quedó embarazada y fue hallada junto con su madre en la Clínica Santa María en Villa Ballester, Buenos Aires, institución en la que hallaron ocho fetos tras un allanamiento. Además, se investiga una ONG que estaría detrás del viaje.

Fuentes del caso le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que son dos los familiares de la menor abusada que son buscados de manera intensa, por lo que hay pedido de captura nacional e internacional. Por el momento no hay novedades respecto de sus paraderos.

Asimismo, acerca de la ONG que es señalada como la que estuvo detrás del viaje de la adolescente y su madre desde Santiago del Estero a Buenos Aires, explicaron que está siendo investigada para saber el rol que cumplió en esta causa.

Respecto a posibles allanamientos, este medio pudo saber que hasta ahora la fiscalía a cargo de la pesquisa no tiene elementos suficientes para solicitar un nuevo operativo.

En la causa se investigan varias hipótesis: presunta red dedicada a la trata de personas o sustracción de menores en el aborto.

A la fecha todavía se trata de establecer si la menor fue a dar a luz a la clínica, ya que tenía fecha para mayo, o si se practicó un aborto. La gran duda es saber qué pasó con el bebé y dónde está.

Noticias Argentinas.-

Clínica Santa María.

Agencia NA.-

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