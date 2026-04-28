Escritora roqueperense nuevamente en la Feria del Libro en CABA

La joven escritora de la ciudad de Roque Pérez, Cindy Moreno, estará nuevamente presente en la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en el predio de la Sociedad Rural de Palermo en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

La Feria del Libro, un templo de la cultura, cada año además de ediciones clásicas y famosas, propone que las nuevas generaciones y las nuevas escritoras y nuevos escritores, puedan ser parte de una muestra que atrapa en cada uno de los stands y en cada uno de los pabellones.

Como cada año, la Feria diferencia los géneros a través de los colores en los pisos de alfombras y en esta ocasión, la joven escritora roqueperense se hará presente para firmar los ejemplares de una de sus obras, viernes 1 de mayo a las 14.00 hs en el pabellón verde, stand 1210 de editorial Del Nuevo Extremo. La escritora propone en sus redes sociales “Vení a conocer «En la Tierra también hay ratas», una historia de ciencia ficción, extraterrestres у viajes a otros planetas”.-

Flyer gentileza IG: @cindymorenow

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