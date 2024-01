Los pocos consumidores que se acercan a consultar por un vehículo cero kilómetro se encuentran con vendedores desorientados y con pocas respuestas.

Como consecuencia de que la AFIP aún no publicó el nuevo piso para tributar impuestos internos por los autos, y en medio de una fuerte parálisis en la actividad económica, la venta de autos no arrancó el año aún. Las concesionarias no han tenido precio para vender autos nuevos en las últimas tres semanas, desde que comenzó el 2024.