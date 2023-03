Uno de los asesinos de José Luis Cabezas aparece en el spot de campaña de Fernando Burlando

El abogado respondió sobre la presencia de José Luis Auge en el video con que lanzó su postulación a la gobernación bonaerense. “No estoy en condiciones de cancelar a nadie”, argumentó.

El abogado Fernando Burlando camina por las calles de un barrio humilde de la provincia de Buenos Aires. Más precisamente Los Hornos, un suburbio de La Plata. Una cámara lo sigue. Luce una musculosa blanca, shorts con vivos verdes y ojotas. Intenta parecer como uno más de los vecinos que lo rodean, que lo saludan. Es un hombre popular Burlando. Hace apenas un mes y medio, como abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, logró que condenaran a los asesinos del joven, cinco de ellos a prisión perpetua. Y con ese envión decidió lanzarse a la política. Una reciente encuesta de Federico González & Asociados lo ubica como el candidato con más nivel de conocimiento en el territorio bonaerense, con el 52,4%. Supera por más de 12 puntos al gobernador Axel Kicillof y por 13 al candidato de la principal fuerza de la oposición, Diego Santilli.

El spot de su candidatura a gobernador de Buenos Aires por el Movimiento de Integración Federal (al que llama “un video casero” que insumió de costo “dos tanques de nafta”) finaliza sus 43 segundos con el slogan de campaña: “Es hora de defender la provincia”. Pero a los 7 segundos, en el spot, o en el video casero -a esta altura, es lo de menos- aparece un hombre de barba junto a él; lo vuelve a mostrar, ya más de cerca, a los 17. Y a los 24 segundos, uno después de asegurar que “de algo no hay duda, la decencia de esta familia y de toda la gente que se ha acercado”, el propio Burlando lo abraza, le posa su mano sobre el hombro. No es un vecino cualquiera al que le dispensa ese gesto de confianza. Es José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas. Su abogado defensor fue precisamente Fernando Burlando.

Hace 26 años formó parte junto a Héctor Miguel Retana, Gustavo González y Horacio Anselmo Braga de una banda conocida como “Los Horneros”, por su procedencia de ese barrio platense. Al fotógrafo, que cubría para la revista Noticias la temporada de verano en Pinamar, le pegaron dos tiros en la cabeza y luego prendieron fuego su cuerpo dentro del Ford Fiesta que usaba para desplazarse. Por el crimen, la justicia condenó a Auge a prisión perpetua, junto a otros 8 acusados. Fue el primero en beneficiarse con la ley del 2 x 1 y salió de la cárcel en el año 2004. Para el año 2017, todos los culpables estaban en libertad.

Hoy, que la memoria tiene con absoluta justicia su día, a Burlando le preguntaron por qué estaba José Luis Auge junto a él en el spot, por qué lo abrazó. En una charla con los periodistas Jorge Fontevecchia (el editor de la revista Noticias) y Juan Luis González para Modo Fontevecchia en Net TV y Radio Perfil, eligió decir que no lo recordaba. O la memoria -extraño en un abogado de su calibre – le jugó una mala pasada. O no quiso reconocer una realidad, que cualquier persona de su nivel de popularidad y fortuna, para recorrer ciertos lugares de la provincia sin sobresaltos, debe establecer una relación o un acuerdo con alguien “de adentro”.

Otra escena del spot de campaña en el que aparece José Luis Auge. Otra escena del spot de campaña en el que aparece José Luis Auge.

En la charla, Fontevecchia le pide que confirme si es Auge quien está junto a él. Burlando explica: “Ese caso fue hace muchos años. Yo, así como visité este lugar, también estuve en otros asentamientos. Esa fue un poco la idea de esta campaña. Se acerca gente de todo tipo. Esa es parte de la realidad argentina. Nos guste o no nos guste. En definitiva, la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie, no me interesa serlo. No es ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy el indicado de juzgar. Nunca fue mi tarea juzgar a la gente. Pero esa es la realidad argentina. Si queremos negarla, o si no queremos verla, es otra cosa”.

Juan Luis González insiste: “¿El que aparece en el spot con usted, con el que se abraza, es José Luis Auge?”. Burlando, un hombre acostumbrado a los medios, toma un desvío: “Yo no lo he chequeado porque es un caso que manejé hace mucho tiempo. Se ha acercado a los distintos videos que hemos hecho caseros infinidad de gente. Y no estoy evaluando quien tiene antecedentes o no. Yo lo que te puedo decir es que cuando hablo de honestidad y de gente trabajadora que apuesta al trabajo es cuando yo precisamente me meto en esa casa, es una casa humilde, y tanto la dueña de casa como el dueño de casa habían llegado hace poquito de trabajar. Entonces yo me estaba refiriendo más que nada a eso. Todo lo que pasa en el entorno con imágenes, vos te darás cuenta, yo no soy el que hace el video, yo no soy, por más que sea casero, el que edita el video. Pero yo, reitero, no estoy en condiciones de cancelar a nadie. No soy quien, es una idea que atrasa”.

González insiste: “Es una pregunta de sí o no”. Burlando acepta: “Puede ser, puede ser. En los videos que vas a seguir viendo vas a ver gente con antecedentes, es la realidad argentina. ¿Puede ser que sea José Luis Auge? Puede ser que sea José Luis Auge o cualquier otra persona…”. Pero no concede haberlo reconocido: “No”. Ni que lo haya abrazado: “Me parece que no estoy abrazándolo, hay alguien en el medio”. Ni tampoco se arrepiente por haber defendido a Auge en el juicio por el asesinato de Cabezas: “No, no estoy arrepentido. Lo que traté siempre de hacer fue un trabajo técnico, aunque era muy joven en aquel momento que defendí a los acusados que menciona. Tendría poco más de 30 años”.

Al final de la charla, cuando el periodista Juan Luis González le deja en claro que luego de hablar de “la decencia de la gente” aparece con uno de los asesinos de José Luis Cabezas, el que se molesta es Burlando: “Ponele como quieras. Pero, aun así, no van a modificar mis ideas ni mis convicciones.

A los siete segundos, Auge aparece por primera vez en el video de Burlando. A los siete segundos, Auge aparece por primera vez en el video de Burlando.

Nota gentileza de Infobae.-