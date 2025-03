Unión: el 24 de marzo habrá una sola marcha

«Lo que el kirchnerismo dividió, lo terminó uniendo MIlei». La frase es polémica pero se puede aplicar lo que pasará el próximo 24 de marzo. Desde hace casi 20 años, las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora ( y otros organismos de DDHH) marcharon en un horario y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en otro. La separación estuvo vinculada con la buena relación de Abuelas y Madres Línea Fundadora con los gobiernos kirchhneristas.

El año pasado hubo varias reuniones para confluir en una sola marcha a Plaza de Mayo pero las partes no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, por ejemplo Norita Cortiñas, quien históricamente participó de la marcha del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia estuvo presente en el escenario del acto que encabezaron Estela de Carlotto y Tati Almeida como referentas de Madres Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. Norita ya no estará presente fisícamente pero estaría muy feliz de saber de que el 24 de marzo de 2025 habrá una sola marcha. Ella siempre decía «Juntos, pero no revueltos».

Durante al acto, según informó el medio de comunicación autogestivo La Retaguardia, se leerá un documento único con consignas consensuadas entre ambos espacios. En el escenario solo estarán Madres y Abuelas. Lo más importante: los organismos estuvieron a la altura de las circunstancias. Dejaron de lado sus diferencias. Apostaron a los puntos en común. La marcha del próximo lunes a Plaza de Mayo está convocada a las 15.30hs.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

