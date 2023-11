Unidad si, unanimidad no: JxC sentó posición ante el inminente inicio de la era Milei

Juntos por el Cambio dejó expuestas sus diferencias ante el inminente inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente de la Nación. En este marco, gobernadores y legisladores de la alianza se juntaron este martes para debatir cuál será el rol que asumirán de cara a esta nueva era. “Nuestro primer objetivo es la unidad. Por eso priorizamos nuestra vocación de unidad, que no es unanimidad de criterio en todos los casos. Estamos convencidos de que ese es el único camino que nos va a hacer fuertes”, señalaron en el comunicado difundido luego de la reunión. En este sentido, plantearon que “en el nuevo escenario político, el Congreso tiene un papel preponderante. Y consideramos que hay que despojarse de cuestiones de ego, de nombres propios y pensar en una estrayegia común para garantizar lo más importante, que es la unidad”. Y añadieron: “Nosotros no cogobernamos. Pero es bueno que algunos dirigentes que quieran ayudar, lo hagan, porque es mejor un gobierno sólido con buenos dirigentes, que un gobierno débil”. Por otra parte, destacaron: “Tenemos la oportunidad real de trazar una agenda parlamentaria que apunte al federalismo y que sea cimiento de nuestros valores”. “La premisa fundamental es la unidad de Juntos por el Cambio, porque la alternativa sino será el kirchnerismo”, cerraron. Luego de la derrota electoral en las generales, Juntos por el Cambio entró en una fuerte crisis, que se profundizó tras el acuerdo que Mauricio Macri y Patricia Bullrich sellaron con Javier Milei previo al balotaje. El radicalismo y la Coalición Cívica se mostraron molestos por los términos en los que se llegó a ese acuerdo y pusieron en duda su continuidad dentro de la coalición. Las tensiones escalaron también dentro del PRO cuando Bullrich fue anunciada como la próxima Ministra de Seguridad. En el partido amarillo surgieron algunas voces que se opusieron a esta designación, y consideraron que la ex candidata presidencial debía renunciar como presidenta del PRO. Respecto a los cortocircuitos internos que generó la incorporación de exfuncionarios macristas “Es valioso que haya un gobierno nacional que valore a algunos dirigentes nuestros» pero «esa incorporación si se hace se hace en carácter personal» y no en nombre de la coalición, apuntó Jorge Macri previo al encuentro de este martes.