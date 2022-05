Una renuncia que piden hasta los aliados

Mientras Marcos Peña defendió ayer al subsecretario general de la Presidencia, el radical Mario Negri dijo que Valentín Díaz Gilligan debería dejar el cargo. Paula Oliveto, de la CC, reclamó que lo investigue la Justicia y no la secretaría de Laura Alonso.

Por Werner Pertot para Página 12.-

Valentín Díaz Gilligan tuvo en Andorra más de un millón de dólares sin declarar.

El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, sigue firme en su cargo, luego de que se revelara que existía una cuenta a su nombre en Andorra por más de un millón de dólares que el funcionario no declaró. Así lo confirmaron a este diario ayer fuentes oficiales. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo sobre su caso que “no habrá protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, tendrá que responder ante la Justicia y no vamos a apañar a nadie”. Y dijo que la garantía de la inocencia del funcionario la dará que lo investigue la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso. No obstante, la decisión de sostener al funcionario ya está trayendo problemas con los aliados. El jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, salió a plantear que Díaz Gilligan debería pedir su separación del cargo, mientras que la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago consideró que es el Poder Judicial el que debe investigarlo: “Hay que respetar la división de poderes”, advirtió.

