La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°30, Juan José Cavallari, quien además ordenó el decomiso de todos los elementos secuestrados durante la investigación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal porteño a la Agencia Noticias Argentinas, la causa se inició luego de que cuatro hombres adquirieran los productos en un sitio web y sufrieran cuadros graves de salud tras la ingesta en un domicilio de Balvanera.

A través de una investigación que incluyó tareas de campo y pericias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), se logró identificar que el imputado tenía el dominio de la página donde se ofrecían productos con cannabis.

En consecuencia, se realizó un allanamiento en un country de Hudson, donde los efectivos secuestraron 513 paquetes de gomitas de diferentes formas, 150 cápsulas para vaporizadores, 35 vapers cargados con THC, cogollos de marihuana y semillas.

También se incautó dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que fueron peritados e incorporados al proceso.

La fiscal Cecilia Amil Martín imputó al sospechoso por los delitos de suministro oneroso y comercialización de estupefacientes, advirtiendo que la venta digital «aumentaba el riesgo de que un menor pudiera acceder a los estupefacientes».

Asimismo, los peritos toxicológicos determinaron que los productos contenían fehacientemente «cannabinoides, resina de cannabis y extractos y tinturas de cannabis», sustancias cuya comercialización se encuentra estrictamente prohibida.

Finalmente, el juez Cavallari ratificó la pena de prisión efectiva al considerar probada la actividad ilícita con rédito económico desarrollada por el acusado.

Noticias Argentinas.-