Una persona trasladada al hospital tras accidente de camión en RN205 en Roque Pérez

Alrededor de las 21 horas un camión habría hecho lo que se conoce como una “tijera”, terminando en la banquina a la altura de La Biznaguita, en Ruta Nacional 205, partido de Roque Pérez.

De acuerdo a la información había una persona atrapada, que no podía salir por sus propios medios, pero en buen estado de salud, que fue trasladada al hospital municipal de Roque Pérez para su observación.

Fotos gentileza Bomberos Roque Pérez.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...