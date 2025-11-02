Una de las bodegas más reconocidas de la Argentina solicitó concurso de acreedores

Bodega Norton se presentó en Concurso Preventivo de Acreedores, una decisión tomada, según la empresa, «para asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación». El anuncio de una de las bodegas líderes y de mayor trayectoria del país se produce en el marco de un «contexto desafiante para la industria vitivinícola tanto a nivel local como internacional».

Tomás Lange, CEO de la compañía, detalló que la medida se tomó luego de «evaluar distintas alternativas de solución a la situación financiera de la compañía». El directivo agregó en un comunicado que «la compañía reafirma su compromiso con sus colaboradores y la comunidad vitivinícola y continuará trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que la caracteriza desde hace 130 años».

Fundada en 1895 en Luján de Cuyo, Mendoza, Norton destaca que cuenta con más de 128 cosechas y tiene presencia en más de 72 países alrededor del mundo. Desde la empresa detallaron que su misión es crear «una amplia gama de vinos, desde varietales hasta blends de alta gama y experiencias de alto valor percibido que impacten positivamente en consumidores, socios comerciales y colaboradores que valoran la trayectoria, prestigio y confiabilidad».

Contexto del mercado vitivinícola

La solicitud de concurso preventivo por parte de Norton se da en un escenario complejo para el sector. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en los primeros nueve meses del año, la venta de vino al mercado interno cayó un 2,5 por ciento. En tanto, las exportaciones tuvieron una baja del 6,3 por ciento en el mismo período, en comparación con el año anterior.

No obstante, las ventas de vino en el mercado interno durante septiembre alcanzaron un volumen de 739.232 hectolitros, con un aumento del 4,4% respecto a igual mes del año anterior. El organismo detalló: «Respecto al mismo mes del año anterior, aumentaron las ventas de vinos sin mención varietal (+3,8%), los varietales (+8,4%) y otros vinos (+30,8%), mientras los espumosos disminuyeron -15,0%».

El 90,4% del vino comercializado en el mercado interno durante septiembre proviene de Mendoza. Un informe sobre el sector del consultor Javier Merino, presentado a comienzos de este año, ya había destacado que el sector vitivinícola argentino enfrenta un complejo panorama que combina las dificultades macroeconómicas, con inestabilidad financiera y cambiaria, con las tendencias del mercado global, caracterizadas por una caída del consumo y menores posibilidades de exportación.

El consultor resumió las exigencias para los productores argentinos al señalar que, para ser competitivo y rentable, «hoy es necesario vender menos cantidad a un precio mayor». A la vez, se requiere «innovar en forma constante para poder ganarse un lugar en una góndola global que cada vez ofrece más opciones».

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...