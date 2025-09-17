Una buena para los jubilados bonaerenses: obligan al PAMI a cubrir sus remedios

Los jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires recibieron una buena noticia: un juez ordenó volver a cubrir el 100% del valor de los medicamentos esenciales, un beneficio que había sido eliminado por el gobierno de Javier Milei.

El magistrado ordenó al PAMI (Programa de Atención Médica Integral; formalmente Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJYP) volver a garantizar la cobertura total de esos medicamentos. Lo hizo al admitir un recurso de amparo de una asociación de jubilados de Bahía Blanca, que reclamaba que se declararan inconstitucionales las resoluciones del PAMI al respecto.

El juez federal Pablo Quirós, autor del fallo, es mendocino, pero su dictamen se aplica a todos los jubilados de la provincia de Buenos Aires, ya que el reclamo fue presentado por la Asociación Civil de Adultos Mayores y Jubilados Independientes, una entidad bahiense.

¿Por qué lo hicieron ante un magistrado mendocino? Porque ese juzgado fue el primero en la Argentina en dictar una medida cautelar al respecto, a raíz de un amparo colectivo de la Asociación de Jubilados y Pensionados (JUBYPEN) de Mendoza, y Quirós, en su decisión, reconoció que las asociaciones de ese tipo gozan de la legitimación para reclamar en nombre de ese colectivo.

El juez dijo que los jubilados “forman parte de uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad” y que en este contexto “no puede desatenderse el pedido de que se garantice un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone”.

El magistrado remarcó que estas personas “en muchos casos dependen exclusivamente de los beneficios del PAMI para acceder a tratamientos indispensables”, y que resulta “imperiosa” la adopción de “medida urgentes” para garantizar que accedan a ellos.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info