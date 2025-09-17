Desbarataron a la banda que otorgaba créditos a clientes que captaban en redes sociales

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Si no recibían los pagos, los amenazaban, y hasta catalogaban a los deudores con colores. Hay 10 detenidos.

La banda que otorgaba créditos informales a clientes que captaban en redes sociales fue desbaratada tras la detención de 10 personas luego de un amplio trabajo por parte de los investigadores, quienes lograron constatar que los implicados, si no recibían los pagos, amenazaban a los deudores y hasta los catalogaban con colores.

La causa tuvo sus inicios cuando en junio de este año Daniela Orecchia Cáceres, de 53 años, denunció que adquirió un préstamo personal por medio de un usuario de redes sociales, y al no poder cumplir con las cuotas, fue amenazada en reiteradas oportunidades por uno de los acusados.

Se dio comienzo así al relevamiento de redes, testimonios, análisis de comunicaciones e informes de telefonía, lo que permitió certificar que el imputado en cuestión forma parte de una banda delictiva dedicada a otorgar créditos informales.

Del análisis, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, también se estableció además el ID de todos miembros y la división de tareas como, por ejemplo, el jefe de la organización, testaferros, cajeras, cobradores y agentes de coacción.

Para concretar el delito, captaban a clientes por redes sociales y, en caso de no recibir los pagos, utilizaban medidas coercitivas y de intimidación.

Se supo además que catalogaban a los deudores con colores: alerta amarilla era para amenazas de suba de interés; alerta naranja eran amenazas verbales de privación de libertad y de lesiones; mientras que alerta roja denotaba violencia sobre deudores y sus domicilios.

De esta manera, con los elementos recaudados, se expidieron 11 allanamientos en diversos domicilios en las localidades bonaerenses de El Palomar, Moreno, General Rodríguez, Ituzaingó, Trujui y Caseros.

Allí se lograron las detenciones de Francisco Gabriel Ruiz, reconocido como líder de la banda; Gonzalo Ezequiel Rivera Mohamed, organizador; Agustín Nicolás Paglione, cobrador; Valentina Corbalán Valenzuela, cajera; Martina Jazmín Ott, administradora; y Nazarena Ayelen Polestra.

Mientras que los aprehendidos son Melanie Eileen Corbalán Valenzuela, cajera; Silvana Verónica Sánchez, administradora; Ariel Santiago Segovia, organizador; y Nabor Alejandro Costas, organizador. Por el momento se encuentra prófugo Nicolás José Loza.

Se estableció que otra de las implicadas, Nazarena Ayelen Polestra, se halla purgando pena en el en la Unidad Penal N° 4 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal.

En los diversos allanamientos se incautaron documentación, dispositivos electrónicos de interés para la causa y un auto Renault 19.

En la causa, caratulada como asociación ilícita, usura, extorsión y amenazas, interviene la UFI de Boulogne y Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Noticias Argentinas. Fotos Policía.-

