Kicillof participó de la marcha por el 49° aniversario de la Noche de los Lápices

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador bonaerense estuvo en la primera fila del homenaje a los mártires de La Plaza, víctimas de la represión ilegal de la última dictadura cívico, militar, eclesiástica.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes de la conmemoración de una fecha clave en la historia de los derechos humanos en la Argentina: el 49° aniversario de la Noche de los Lápices, realizada en la ciudad de La Plata.

Durante la movilización, Kicillof encabezó el descubrimiento de una placa en la Plaza de la Identidad y la Memoria, rindiendo homenaje a las y los estudiantes secundarios detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico-militar. El acto simboliza el compromiso de la provincia con la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales en la defensa de los derechos humanos.

Junto al gobernador participaron el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), entre otros funcionarios y referentes. Estuvieron presentes, además, organismos de derechos humanos, diputados nacionales y provinciales, intendentes y funcionarios locales, afianzando el carácter plural del homenaje.

La Noche de los Lápices recuerda el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios en septiembre de 1976, quienes luchaban por el boleto estudiantil y se convirtieron en símbolo de la resistencia juvenil frente al terrorismo de Estado. A 49 años del hecho, la marcha y los actos conmemorativos renuevan el llamado social “Nunca Más” y refuerzan el compromiso con la defensa de los derechos humanos como política de Estado.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...