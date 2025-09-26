Un productor reveló cómo suben a la bicicleta de Caputo: liquidan sin retenciones y se compran dólares

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Con los pesos que les da el BCRA se van a la vuelta y compran dólares: con la misma cantidad de soja se accede a un 15, 20 ó 25% más de dólares, explicó.

El ex director de FAA, Pedro Peretti, dibujó la maniobra con la que vuelven a convertir el dólares los pesos de la soja liquidada con retención cero. (Redes)

Se agotó demasiado rápido el cupo de liquidación de ventas de granos sin retenciones fijado por el Gobierno de Javier Milei y, según la Sociedad Rural Argentina, «los productores comercializaron en este período un volumen que equivale a US$ 2.277 millones a valores FOB, apenas el 33% de los US$ 7.000 millones establecidos como objetivo», cuenta que alimenta la sospecha de que los exportadores registraron ventas de granos que aún no habían comprado.

Un productor santafesino, que fuera director de la Federación Agraria Argentina, explicó en declaraciones a Radio Noticias 99.5 cómo funciona en la práctica la bicicleta montada que termina beneficiando, según consignó, a unas pocas cerealeras.

“Usted vende y a los tres días debe liquidar las divisas según la Resolución. Y el BCRA le da pesos. Las cerealeras, Cargill, Dreyfus, ACA, tienen que pagarles a los productores que son los dueños de la soja, a menos que la soja sea de ellos. Para mí todos esos pesos se van a ir al dólar”, afirmó Pedro Peretti.

Justificó su pronóstico con la descripción del circuito: “Las cerealeras liquidan esos dólares en el Banco Central y este les da pesos. Y esos pesos son para pagarles a los productores que vendieron la soja. El problema es que esas 15 millones de toneladas que quedan sin vender, que son aproximadamente 9 mil millones de dólares, las tienen muy pocos productores agropecuarios», estimó.

Evaluó que se trata de un grupo muy concentrado que no deben ser más de mil o dos mil, «y a ellos les van a dar los pesos y con esos pesos se van a dar vuelta y van a ir a comprar dólares, porque con la misma cantidad de soja van a comprar un 15, 20 ó 25% más de dólares. Entonces van a esperar que el peso se devalúe después de las elecciones de octubre”, puso de manifiesto.

Su convencimiento de que habrá devaluación lo hace lucubrar que la otra alternativa que maneja el que todavía tiene soja en su campo es «esperar a después de las elecciones para vender, porque seguramente va a ser muy superior al 20 % y va a estar más cercana al 100 %, llevando el precio del dólar a 3.000, 3.500 o incluso 6.000».

Interpreta que esa devaluación mejora la competitividad de la economía argentina y se licúan todos los pasivos que tienen el Tesoro y el Banco Central.

Hace hincapié el productor en que la medida debía extenderse hasta el 31 de octubre y terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras, que se habrían apropiado de unos us$ 1.500 millones que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores.

Mecanismo para liquidar divisas

Según las denuncias de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo), el Gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este selecto grupo de empresas registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares en tiempo récord, agotando el cupo y dejando fuera de juego a los productores.

¿Cómo lo hicieron?:

Las grandes exportadoras registraron ventas masivas al exterior sin tener aún la soja comprada.

Costantino detalla que incluso «se declaró un 29% de soja que aún no se sembró».

Al registrar las DJVE con retenciones cero, se garantizaron la exportación futura sin pagar el impuesto.

Cuando finalmente compren esa soja a los productores, les descontarán la retención del 26% (que ya fue restituida), quedándose con esa diferencia.

«Lo cierto es que esos 1.500 millones no los recibirán ni los productores ni el Estado. Quedarán en manos de una decena de empresas agroexportadoras», sentenció Longoni, quien calificó la situación como un «afano a mano armada» con el aval del propio Estado.

Según la información difundida, un grupo de solo 12 compañías se quedó con la totalidad del beneficio.

Las principales empresas que se embolsaron millones con la maniobra son:

Bunge: USD 305 millones

LDC (Louis Dreyfus Company): USD 298 millones

Cofco Intl: USD 238 millones

Cargill: USD 179 millones

Viterra: USD 185 millones

Molinos: USD 106 millones

Los principales perjudicados por la medida fueron los productores agropecuarios que no tuvieron tiempo material para aprovechar la ventana de retenciones cero.

Ahora, se ven obligados a vender su producción a un precio que ya incluye el descuento de un impuesto que los exportadores no pagarán.

La situación también generó malestar internacional: productores estadounidenses se quejaron de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, complicando aún más su situación comercial con China.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...