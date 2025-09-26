26 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 26 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

Redacción 2 horas atrás

FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 26 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA, UBICADA EN AVENIDA TARIGO 1136.-

 

 

Más historias

Un productor reveló cómo suben a la bicicleta de Caputo: liquidan sin retenciones y se compran dólares

45 minutos atrás Redacción

La jueza Makintach rompió el silencio y se defendió de las acusaciones, tras el juicio nulo de Maradona

3 horas atrás Redacción

La UCA advierte que la baja de la pobreza está «sobrerrepresentada» y cuestiona la medición del INDEC

4 horas atrás Redacción