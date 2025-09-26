Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional en Roque Pérez

El próximo domingo 28 de septiembre, Roque Pérez será escenario de una gran celebración popular: la Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional, una propuesta que reunirá música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores, desfile de instituciones y shows artísticos para toda la familia en el predio del ferrocarril.
La jornada comenzará a las 11:00 horas con el tradicional desfile de instituciones, y a partir de las 14:00 horas se dará inicio al escenario principal con la participación de:
• Amazonas Dance
• Yanella Risso
• La Azotea
• Escuela de Danzas La Paz Chica
• Escuela de Danzas Tonelli
• Delay
• La Pelusa
• Don Diego y La Bocha
• Fraternal
• Agus Avendaño Escuela de Arte
• Las Voces del Río
• AZ Escuela de Danzas
• El Teclatauro
• Emeadoblett
• KidMangur
• T4no BM
• Enecé
• Rod
• El Ds
El gran cierre estará a cargo de L-Gante, con un show en vivo que promete convocar a una multitud, con entrada libre y gratuita.
El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a disfrutar de una verdadera fiesta para compartir en familia y amigos, celebrando juntos la llegada de la primavera y el aniversario fundacional de la ciudad.-
Más historias
Consumo en baja complica el modelo económico nacional
Roque Pérez: El intendente Sciaini recibió a Jimena López y fortalecieron la agenda de políticas locales
ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué se necesita