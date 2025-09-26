Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El próximo domingo 28 de septiembre, Roque Pérez será escenario de una gran celebración popular: la Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional, una propuesta que reunirá música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores, desfile de instituciones y shows artísticos para toda la familia en el predio del ferrocarril.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con el tradicional desfile de instituciones, y a partir de las 14:00 horas se dará inicio al escenario principal con la participación de:

• Amazonas Dance

• Yanella Risso

• La Azotea

• Escuela de Danzas La Paz Chica

• Escuela de Danzas Tonelli

• Delay

• La Pelusa

• Don Diego y La Bocha

• Fraternal

• Agus Avendaño Escuela de Arte

• Las Voces del Río

• AZ Escuela de Danzas

• El Teclatauro

• Emeadoblett

• KidMangur

• T4no BM

• Enecé

• Rod

• El Ds

El gran cierre estará a cargo de L-Gante, con un show en vivo que promete convocar a una multitud, con entrada libre y gratuita.

El Municipio de Roque Pérez invita a toda la comunidad a disfrutar de una verdadera fiesta para compartir en familia y amigos, celebrando juntos la llegada de la primavera y el aniversario fundacional de la ciudad.-

