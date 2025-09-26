26 de septiembre de 2025

ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué se necesita

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de septiembre y se conocen los montos de las jubilaciones para el noveno mes del año.

Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo?

Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
  • Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
  • Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo?

El proceso de solicitud se realiza de dos maneras:

  • Modalidad virtual: a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Modalidad presencial: en cualquier oficina de ANSES con turno previo.

Los documentos necesarios incluyen:

  • DNI (original y copia)
  • Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.)
  • Certificado médico en casos de enfermedades laborales.

