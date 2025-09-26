ANSES: cómo acceder a la Prestación por Desempleo y qué se necesita

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.

¿Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo? Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013. Ellos deberán cumplir con ciertas condiciones, dependiendo de cada tipo de empleo:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Trabajadores de construcción: Están comprendidos en el Régimen Nacional de la Construcción Ley N°25.371 y deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

¿Cómo tramitar la Prestación por Desempleo? El proceso de solicitud se realiza de dos maneras: Modalidad virtual: a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Modalidad presencial: en cualquier oficina de ANSES con turno previo. Los documentos necesarios incluyen: DNI (original y copia)

Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.)

Certificado médico en casos de enfermedades laborales. Gentileza MinutoUno.-

