Roque Pérez: El intendente Sciaini recibió a Jimena López y fortalecieron la agenda de políticas locales

En la mañana de ayer jueves 25 de septiembre, el intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, recibió en su despacho a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Lic. Jimena López, y a Diego Di Salvo, consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

Luego del diálogo con la prensa en el palacio municipal, las autoridades realizaron una recorrida por distintos espacios de la ciudad: el Hospital Dr. Ramón Carrillo, la Textil Municipal y Punto Género.

Mantuvieron una reunión con Vanesa Pesce, titular del área de Punto Género y con la abogada María Candela Posici. En la Textil Municipal, dialogaron con Verónica Rodríguez, a cargo de la textil y con las trabajadoras del sector. En el hospital municipal, realizaron el recorrido junto a uno de los directores del nosocomio, la Dra. Micaela Rebón y al administrador, Pablo Belmonte.

En conferencia de prensa, el intendente Sciaini expresó que “Jimena López es una persona muy vinculada a las políticas de género de la provincia de Buenos Aires. Jimena también va a explicar el sistema de votación con boleta única, ya que es segunda candidata a diputada nacional por Fuerza Patria.”

Consultada sobre las propuestas de su candidatura a segunda diputada nacional en las elecciones de octubre, López señaló:

“Particularmente estamos trabajando con el tema de mujeres, que vemos que tienen un endeudamiento mucho mayor que el resto de la población. Además, fue claro lo que se manifestó en las elecciones del 7 de septiembre pasado: la mayoría de los ciudadanos la están pasando mal, y el voto reflejó esa realidad, con recortes que afectan a las personas con discapacidad, a la universidad pública y a los sectores más vulnerables”.

En este sentido, destacó que sus nuevas propuestas tienen como eje central la generación de estrategias de crédito para mujeres emprendedoras, con el objetivo de que puedan acceder a herramientas y materiales de producción.

“Hoy una mujer emprendedora no puede acceder a un crédito para comprar una máquina, y es fundamental que cuenten con esas herramientas de trabajo para romper los círculos de la pobreza, tanto de ellas como de sus hijos”, remarcó la candidata.

Además, López desarrolló la explicación del voto con boleta única y la importancia de concurrir a votar.

El Municipio de Roque Pérez continúa el fortalecimiento de las políticas de inclusión, género y desarrollo local, acompañando cada iniciativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos.-

