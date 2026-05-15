“Un porcino iraní”, la frase del presidente Javier Milei dedicada a la diputada Marcela Pagano

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El Presidente de la Nación, Javier Milei, realizó un rally por streamings libertarios, comenzando por Neura y siguiendo por Carajo, en el que hizo fuertes declaraciones y una de ellas tuvo como destinataria a la diputada Marcela Pagano.

Una de la frases más fuertes de Milei, según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas, fue la siguiente: «Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de Golpe de Estado«.

En un momento de la entrevista en el canal libertario Neura, Milei destacó que, financiados por Venezuela, «un conjunto de hijos de puta» querían hacer un golpe de Estado.

También se refirió a los supuestos aportes rusos en medios de comunicación del país y ahí le apuntó a Pagano y su marido, Franco Bindi, pero sin nombrarlos.

«Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó lo ruso. Y hay otro quilombo más que tienen, que los dejó sin financiamiento. Por eso el porcino iraní está como loca. Y está todo el tiempo con su marido tratando de hacer operaciones y rompiendo todo, todo el tiempo. Porque toda esa runfla, no son ellos solos. Tienen socios de los más variados, de los más variados y que nunca se imaginarían», sentenció Milei.

Noticias Argentinas.-

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