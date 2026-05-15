La Justicia detectó otros dos viajes de Manuel Adorni a un resort de lujo en Entre Ríos

A medida que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni salen a la luz nuevas revelaciones que dejan en claro que «el blanco no cierra».
A pesar de los denodados esfuerzos del gobierno de Javier Milei por dejar atrás el escándalo de corrupción que tiene en el centro de la tormenta a Manuel Adorni, todos los días se conoce un nuevo gasto que no se condice con el patrimonio declarado por el Jefe de Gabinete. «El blanco -aseguran quienes siguen la causa de cerca- no cierra por ningún lado».
Ahora la justicia detectó otros dos viajes que realizó Adorni junto a su familia. Esta vez al lujoso hotel de campo all inclusive Bolacuá ubicado en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, que realizó en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Días atrás medios entrerrianos habían dado a conocer fotos de Adorni en el buffet del hotel Bolacuá tras lo cual el fiscal que sigue la causa por presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete pidió nuevos informes al tiempo que el juez Ariel Lijo ordenó incorporar la información al cada vez más abultado expediente.
Según ya consta en la causa, Adorni se hospedó junto a su familia en ese lujoso all inclusive entre 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025. Por la primera escapada pagó 1,350 millones de pesos, mientras que por la segunda abonó otro millón de pesos. En ambas oportunidades la familia ocupó dos habitaciones dobles.
Manuel Adorni, viajero frecuente
El fiscal Pollicita pidió este jueves una nueva batería de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los viajes de la familia Adorni. En esa línea requirió a una agencia de viajes información para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que la esposa de Adorni volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.
Según se desprende del expediente, la esposa del Jefe de Gabinete voló con la aerolínea Delta y el pasaje costó 5.154 dólares. El fiscal Pollicita también busca esclarecer una escapada de la familia a Bariloche a mediados de junio de 2024, cuando se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort. Con ese fin, pidió al juez Lijo enviar un oficio al hotel para que precise quién hizo la reserva y cómo se pagó el servicio.
Según reveló el diario Clarín, el viaje a Bariloche le costó a Adorni unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.
Además de estas medidas, el fiscal Pollicita solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y empresas de seguros.
Gentileza de MinutoUno.-
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