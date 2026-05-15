Confirman que un canal de cable transmitirá los partidos del Mundial 2026

En esta oportunidad, TyC Sports emitirá todos los encuentros de la Albiceleste durante el torneo, además de una selección de otros partidos destacados del certamen, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y marcará además la primera edición con 48 selecciones participantes.

La señal deportiva adelantó que realizará una cobertura integral con programación dedicada exclusivamente al Mundial durante las 24 horas. La idea será reforzar el despliegue periodístico desde las distintas sedes y mantener el estilo de transmisión que históricamente identificó al canal en este tipo de competencias.

Según detallaron en el comunicado oficial, habrá móviles permanentes siguiendo a la Scaloneta en cada ciudad donde juegue el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Además, prometió contenidos especiales vinculados al análisis táctico, debates, entrevistas y el clásico color de los hinchas argentinos alrededor de las sedes mundialistas.

Otro de los puntos fuertes será el trabajo multiplataforma: el canal buscará complementar la transmisión televisiva tradicional con una fuerte presencia en redes sociales y contenidos digitales exclusivos para su sitio web, adaptándose así a las nuevas formas de consumo deportivo.

Argentina integrará el Grupo J y comenzará la defensa del título enfrentando a Argelia, Austria y Jordania. TyC Sports confirmó que tendrá cámaras propias y posiciones exclusivas en los estadios para cubrir el recorrido de la Albiceleste durante toda la competencia.

Todos los partidos van por DSports y algunos por Telefe y TV Pública

El anuncio llega además en medio de un fuerte cambio en el mapa de las transmisiones deportivas en Sudamérica. Semanas atrás, ESPN y Disney+ ya habían oficializado que transmitirán 30 partidos seleccionados del Mundial a través de la plataforma de streaming premium, marcando una nueva etapa en el negocio televisivo del fútbol.

Asimismo, Telefe transmitirá después de mucho tiempo el Mundial y lo hará dando muchos partidos. Serán entre 31 y 33 partidos en total, dependiendo de cuánto avance la Selección Argentina. La señal abierta de TV Pública también dará algunos tomando en este caso directamente la señal que transmite DSports. Serán unos 10 partidos, incluidos los de la nuestra.

Con la presencia asegurada de las principales señales deportivas y a menos de un mes del inicio del torneo, la expectativa de los hinchas argentinos empieza a crecer cada vez más. Y TyC Sports, finalmente, volverá a ser parte de una tradición que ya lleva dos décadas acompañando a la Selección en los Mundiales.

Gentileza de MinutoUno.-