Se lo comieron y ahora consideran un manjar al «pez pene»

Los invasivos peces pene

El alto contenido en aminoácidos le da al «pez pene» su sabor, pero además tiene propiedades medicinales: mejora la rigidez de la columna vertebral, sirve de cura de diversas dolencias en los riñones y hasta puede ser una suerte de viagra natural.

El único detalle en el caso de los cientos de ejemplares localizados cerca de Comodoro Rivadavia, en Chubut, es que fueron presa del fuerte oleaje y las alteraciones marítimas provocadas por el temporal, que los arrancó del suelo marino y los depositó en la playa.

Por ese motivo, ninguno de los animales es apto para el consumo humano en el estado en el que se encuentran.

Pero el aviso está hecho: el «pez pene» se puede comer, ya sea como sashimi, bocadito frito o en vinagre.

Nota gentileza de MinutoUno.-