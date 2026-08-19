Un niño de dos años llevó 71 envoltorios de cocaína al jardín y detuvieron a su madre

Un niño de dos años llevó al jardín de infantes un monedero con 71 envoltorios de cocaína, y tras el hallazgo de una docente, la madre del menor fue detenida en esta ciudad, según confirmaron las autoridades locales.

Por su parte, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) confirmó mediante pruebas de campo que la sustancia encontrada era cocaína.

El episodio ocurrió ayer martes en un Centro de Cuidado Infantil, ubicado en barrio Ampliación Cabildo, en la zona sur de la capital cordobesa: allí, una mujer había dejado a sus dos hijos, un varón de dos años y una nena de tres.

Una vez dentro del aula, la docente observó que el chico intentaba abrir un monedero, y cuando lo logró vio que adentro había pequeños paquetes con una sustancia blanca. Al sospechar que se trataba de alguna droga dio aviso al 911 y también a la Secretaría de Salud y Desarrollo de la provincia, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Poco después, la madre de los niños fue a retirar al más chico del establecimiento, con la supuesta intención de recuperar el monedero, aunque la docente la confrontó y se negó a entregárselo. La mujer se fue y luego regresó con su madre —la abuela de los menores— para llevarse a su hija de tres años, pero ya había llegado la policía, cuyo personal procedió a detenerla.

AgenciaNA.- Foto Policía de Córdoba.-