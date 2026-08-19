RUTA NACIONAL 205 KM 133 TOTALMENTE CORTADA DEBIDO AL VUELCO DE UN CAMIÓN QUE TRANSPORTABA GAS

Volcó un camión cisterna que transporta gas licuado de petroleo, pasadas las 7:20 de esta mañana y hasta que no venga personal especializado para determinar si hay o no fugas, no se puede liberar la ruta por protocolo de seguridad que establece que se debe cortar en un perímetro entre 50 y 100 metros del lugar donde está el camión. Solo se podrá pasar yendo a Carlos Beguerie-Lobos.
Trabajó en el lugar del siniestro personal policial, de bomberos y del hospital de Roque Pérez.
Información y fotografías gentileza de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-
Más historias
Crisis del sector textil: los números que explican por qué la industria está en alerta
INFORMACIÓN ANTE EL CORTE DE LA RUTA NACIONAL 205 KM 133 PARTIDO DE ROQUE PÉREZ. VIDEO
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL MIÉRCOLES 19: FARMACIA SCHIAVI