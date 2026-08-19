19/08/2026

RUTA NACIONAL 205 KM 133 TOTALMENTE CORTADA DEBIDO AL VUELCO DE UN CAMIÓN QUE TRANSPORTABA GAS

zampi08 6 horas atrás

Volcó un camión cisterna que transporta gas licuado de petroleo, pasadas las 7:20 de esta mañana y hasta que no venga personal especializado para determinar si hay o no fugas, no se puede liberar la ruta por protocolo de seguridad que establece que se debe cortar en un perímetro entre 50 y 100 metros del lugar donde está el camión. Solo se podrá pasar yendo a Carlos Beguerie-Lobos.

Trabajó en el lugar del siniestro personal policial, de bomberos y del hospital de Roque Pérez.

Información y fotografías gentileza de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez.-

 


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