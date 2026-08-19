Pichetto dijo que el peronismo puede “ganar en primera vuelta” y mencionó el factor Villarruel como determinante

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto afirmó que está «convencido de que el peronismo puede ganar en primera vuelta» en las elecciones presidenciales del 2027 y mencionó como un factor determinante de división del voto del oficialismo la eventual presencia en la boleta de la candidatura de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

«Estoy convencido de que puede haber un triunfo del peronismo en primera vuelta«, dijo en declaraciones al programa «Fuerte al Medio» del canal de stream Se Viene.

Inmediatamente, el legislador opositor vinculó la posibilidad de éxito del peronismo a una variable que escapa al control del principal partido opositor: que Villarruel decida lanzarse a la presidencia.

Pichetto señaló que las encuestas le dan a la vicepresidenta una intención de voto de entre 5 y 7 puntos, un porcentaje que saldría del electorado más afín al oficialismo, lo que perjudicaría gravemente a las chances del presidente Javier Milei para ser reelecto.

«En política el resentimiento es un motor muy fuerte y genera mucha voluntad política. El haber ofendido y agraviado a la vicepresidenta le va a costar una parte del electorado al gobierno de Milei«, aseguró el veterano diputado peronista.

El dirigente opositor recordó que Villarruel «tiene un electorado propio, duro, de raíz nacionalista, católico y militar».

«Ese electorado hoy aparece en las encuestas con 5,6 o 7 puntos que estaban en La Libertad Avanza. No son votos que le sacan al peronismo sino que se le sacan al partido gobernante», estimó.

El oriundo de Río Negro también sugirió seguir de cerca las negociaciones del PRO con La Libertad Avanza, ya que de no surgir un acuerdo contenedor que evite una candidatura paralela a la de Milei, el espacio oficialista también saldría debilitado.

De todos modos, reconoció que las posibilidades de que el Gobierno logre acordar con Mauricio Macri son altas, ya que el PRO está «más frágil» que en otros momentos históricos y priorizaría «la defensa de la Ciudad de Buenos Aires» por sobre la aspiración de volver a gobernar el país.

Consultado sobre cuál debe ser la propuesta del peronismo para enfrentar a Milei, Pichetto aseveró que «se gana con un perfil más de centro», y al respecto sostuvo que «no hay que comprar el sesgo ideológico».

«El peronismo precisamente es eso, la capacidad de pararse en el centro nacional y de construir un mensaje de cara a la sociedad que motive a la gente y que permita también sanar las heridas de un proceso equivocado que se vivió durante los cuatro años de Alberto Fernández, porque también hay que hacer un poco de autocrítica», señaló el ex candidato a vicepresidente de Macri, pese a que él había sido parte de la oposición al Gobierno peronista del Frente de Todos.

A su entender, «el centro te permite construir de ambos lados», por izquierda y por derecha.

«El peronismo tiene esa amplitud, la tuvo siempre y además siempre ha sido frentista. Así que el camino para ganarle a Milei y derrotarlo democráticamente es construir un frente nacional«, alentó.

Sobre quién debería ser el o la candidata del peronismo, Pichetto evitó una respuesta precisa, aunque subrayó que si la ex presidenta Cristina Kirchner no estuviera privada de su libertad sin posibilidad de ejercer derechos políticos, ella sería la candidata natural del espacio opositor.

«Si la señora ex presidenta estuviera en condiciones aptitud de ser candidata, el tema de la candidatura estaría definido porque cuando mirás encuestas sigue siendo la que más mide, o está para ahí», indicó.

Agencia NA.-