Un infectólogo recordó que la pandemia «no terminó» y pidió «no relajarse» en las fiestas

Tomás Orduna recomendó evitar lugares hacinados y «usar el barbijo de manera adecuada» en caso de tener que entrar a un lugar donde hay mucha gente o al viajar en transporte público. Además instó a vacunarse con las dosis de refuerzo, de acuerdo al grupo poblacional correspondiente.

El infectólogo Tomás Orduna insistió en que las personas se apliquen las vacunas y las dosis de refuerzo. Foto Carlos Brigo.

El médico infectólogo Tomás Orduna dijo este viernes que la pandemia de coronavirus «no terminó» sino que cambió por «la importancia que han adquirido las vacunas», y pidió evitar relajarse ante las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano que generan mucho movimiento de personas, frente a la suba de casos en la Argentina.

«La primera cosa que tenemos que recordar en función de este aumento de casos que tenemos de Covid fundamentalmente en el área metropolitana pero que se extrapola también a otras regiones del país, es que la pandemia no terminó», sostuvo el especialista que integró el equipo de asesores del Gobierno durante la crisis sanitaria.

En diálogo con Télam Radio, Orduna pidió «no relajarse» al recordar que los dos últimos meses de diciembre (2020 y 2021) fueron «momentos de aumento de contacto interhumanos producto de las fiestas navideñas, fin de año y el movimiento vacacional», lo que aumenta la posibilidad de contagios.

«Lo que tenemos que hacer es poder disfrutar este momento y continuar haciendo algunas cosas que son preventivas», señaló.

Orduna, que es jefe de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires, recomendó evitar lugares hacinados y «usar el barbijo de manera adecuada» en caso de tener que entrar a un lugar donde hay mucha gente o viajar en transporte público..

También instó a mantener siempre la mejor ventilación en los ambientes, hacer al aire libre lo que sea posible y sostener la higiene de manos, como medidas preventivas.

Orduna: «Tenemos que disfrutar este momento y continuar haciendo algunas cosas que son preventivas». Foto Carlos Brigo.

«Si me siento enfermo, si estoy enfermo, hago la consulta con mi médico, me quedo en mi casa, me quedo aislado durante por lo menos cinco o seis días y no voy a exponer a otras personas, sea el virus covid, sea otros virus», completó.

Por otro lado, destacó que la vacunación contra la Covid-19 comenzó hace casi dos años (el 29 de diciembre de 2020), y remarcó que eso permitió «controlar la pandemia con todas sus variantes surgidas a partir de los cambios que tuvo el virus».

El infectólogo insistió en que todos se apliquen las vacunas y las dosis de refuerzo de acuerdo con el grupo poblacional al que pertenezcan.

«Hagamos los refuerzos, el segundo, el tercero, todo lo que tenemos que tener para poder defendernos mejor y de esa manera contribuir a no tener nosotros mismos un cuadro grave ni a sostener una transmisión importante hacia los demás», finalizó.

Télam.-