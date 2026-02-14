El frigorífico General Pico, propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein —reconocido por haber creado la marca Paty— despidió en las últimas horas a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata, en la provincia de La Pampa.

La firma, que hasta esta semana contaba con una plantilla de aproximadamente 450 trabajadores, atraviesa una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a $34.000 millones —de los cuales $22.000 millones corresponden a bancos públicos— y una drástica caída en su nivel de actividad. De faenar hasta 600 cabezas diarias para consumo interno, en los últimos meses pasó a menos de 50.

A esto se suma la existencia de más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones, correspondientes a pagos a proveedores de animales y servicios. Según consignó el medio local El Diario de La Pampa, la cooperativa eléctrica suspendió el suministro por falta de pago, lo que agravó el cuadro productivo.

Hace menos de un mes, la empresa había dispuesto la suspensión total del personal. En enero solicitó un procedimiento preventivo de crisis, que no fue homologado y venció el 31 de ese mes. En esa instancia, la parte empresaria argumentó que no contaba con fondos para afrontar salarios y propuso abonar $500.000 por empleado, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Este viernes, un grupo reducido de trabajadores realizó una asamblea frente a la planta de Trenel para definir medidas de reclamo. “Somos 79 familias de Trenel y, en un pueblo de 7 mil habitantes, es mucho”, señalaron, al exigir el pago de indemnizaciones que —según denunciaron— debían haberse abonado el miércoles.

Los ex empleados también cuestionaron la falta de información oficial y apuntaron tanto contra la empresa como contra el gremio. “Nadie nos ha respondido nada. La gente de mantenimiento está trabajando, recursos humanos sigue activo, salió un camión con menudencias. Nos dicen que están en crisis, pero siguen operando”, expresaron.

Por último, remarcaron que no recibieron respuestas del sindicato, al que acusaron de no haberse presentado en ningún momento para acompañar el conflicto, en un escenario que impacta de lleno en la economía local y deja a casi 200 familias sin ingresos.

Noticias Argentinas.-