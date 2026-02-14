Comenzó la obra del nuevo SUM de la Comunidad en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Publicas del Municipio, a cargo de Hernán Reinero, inició ayer viernes 13 de febrero, la construcción de un espacio de 300 m’ cubiertos, que contará con baños, vestuarios y un playón exterior para el desarrollo de múltiples actividades.

El nuevo SUM estará ubicado en calle Irigoyen entre Necochea y Chacabuco.-

