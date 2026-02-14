Torneo de Fútbol Infantil en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, a cargo de Horacio Tossi, en articulación con los clubes Atlético, Alumni y Sarmiento de la localidad, llevará a cabo el tradicional Torneo de Fútbol Infantil, en su 13.ª edición.

El certamen se desarrollará con el formato habitual y contará con la participación de las categorías 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª división, promoviendo el deporte, la integración y el compañerismo.

Primera fecha

La jornada inicial se disputará el domingo 15 de febrero, desde las 17:30 horas, en la cancha del Club Alumni, donde el conjunto local enfrentará al Club Sarmiento.

La competencia continuará el martes 17, en la cancha del Club Atlético, con el encuentro entre Atlético y Sarmiento, y tendrá su cierre el sábado 21, en el estadio del Club Sarmiento, donde jugarán Sarmiento y Alumni.

El Torneo de Fútbol Infantil constituye una propuesta que fortalece el trabajo conjunto entre el Municipio y las instituciones deportivas de Roque Pérez, apostando al crecimiento deportivo y social de las infancias.-

