Un exasesor de Milei confirmó el pedido de coimas para reunirse con él

Augusto Grinner habló sobre sus denuncias en relación a pedidos de coimas en el Gobierno para reunirse con el Presidente, algo que esta semana causó un enorme revuelo al ser señalado por la periodista Cristina Pérez, también pareja del ministro de Defensa Luis Petri. El exasesor aseguró tener capturas de whatsapp y relató varios episodios sobre pedidos de dinero por parte del entorno libertario.

La criptoestafa promocionada por Javier Milei destapó una olla de irregularidades, acusaciones y coimas, propias de la casta a la que este Gobierno prometió eliminar. Sin embargo, ante la evidencia del engaño respaldado por el Presidente, cada vez más son las figuras que toman distancia del mandatario y ponen sobre la mesa denuncias sobre el ilegal accionar del jefe de Estado.

El ex asesor de comunicación de Javier Milei, Augusto Grinner, dialogó este viernes con el periodista Ari Lijalad sobre sus denuncias en relación a pedidos de coimas en el Gobierno para reunirse con el Presidente, algo que esta semana causó un enorme revuelo al ser señalado por la periodista Cristina Pérez, también pareja del ministro de Defensa Luis Petri.

«Yo hice unas capturas por WhatsApp», dijo el exasesor de Milei «en comunicación ad honorem, extraoficialmente, como amigo».

«En 2022, cuando el asume como diputado, nos enteramos que le estaba dando cargos a militantes y tuiteros para que lo ayuden en la campaña a presidente. Eso mucho no nos gustó porque era contrario a lo que veníamos planteando», recordó Grinner.

«Nos íbamos enterando de esas cosas o también que metía en su armado a massistas. O cuando metió a Buzzi y le dijimos ‘che Buzzi vive del Estado desde el año 87, metió a su familia y amigos, esto es antiliberal'», graficó.

En otro tramo de la entrevista, el ex asesor ratificó los dichos que vienen cobrando cada vez más fuerza en torno al pedido de dinero para entrevistarse con Milei y cómo se desarrolló el entramado de coimdas: «El 11 de junio de 2022 yo le escribo comentándole que había varios empresarios que me llegaban por distintas fuentes que me decían que se querían acercar a él o a La Libertad Avanza para hacer aportes de campaña y que les pedían plata. Principalmente Carlos Kikuchi, que era la mano derecha de Karina Milei en ese momento. Era el armador nacional de La Libertad Avanza»

«Nos enteramos que el tipo este hacía esto. Había un grupo de empresarios que quería juntarse con Javier para hablar y el tipo decía ‘bueno, pero me vas a tener que pagar'», resaltó.

«Cuando lo dice uno, decís ‘bueno, lo dijo uno, capaz está inventando’. Después viene otro que no lo conoce y también te lo dice, bueno, puede ser una casualidad. Ya cuando 3 o 4 vienen y te dicen lo mismo y no se conocen entre sí, decís ‘dale, están todos complotados?», advirtió Grinner y relató que tras esos episodios decidió escribirle a Milei para plantearle el asunto: «Ahí le escribo a Javier y le digo ‘mirá me enteré de esto, no te lo puedo asegurar, pero me lo están diciendo de todos lados'».

«Le digo a Javier: ‘mirá, no le quise escribir a Karina, ni a Lilia, ni a Álvaro para que te lo digan a vos, prefiero decírtelo yo directamente. Y me responde: ‘no, pero esto es algo muy sensible, son como chimentos y estos chimentos después se esparcen…’. Y le digo: ‘por eso te lo digo a vos y no se lo dije a un tercero para que te lo diga. Vos, con esta información, fijate qué haces’. Y él me dice, ‘bueno, decile a Kari’. Y yo le digo que Karina no me da bola. Y quedó todo ahí y no cambió nada».

Más tarde, Grinner remarcó que «el entorno de Javier fue una de las cosas que nos fue alejando del Gobierno», y que Milei «se empezó a rodear de gente que no le discute nada y solo le dicen ‘sí, Javier'».

«No sé si Milei avala esto o no. Si Milei avala esto estamos hablando de un hecho de corrupción. Pero acá rige el principio de inocencia», señaló

«Es corrupción porque está usando la investidura presidencial, en este caso, y en su momento cuando era diputado, para ganar plata. No es que es un artista que cobra un meet & greet que es un privado que cobra para que lo conozcan. Esos empresarios que se querían juntar con él eran empresarios que se querían reunir con él porque él era político, por el Poder que le da el Estado. Eso es lo malo», analizó y añadió: «El tema acá es la presunción de inocencia porque, en realidad, si vos lo querés acusar tenes que demostrar algún ingreso que no pueda justificar ante la Justicia. Para poder acusarlos, hay que encontrar ese patrimonio».

«Karina me genera cierta sospecha porque antes pasó con Kikuchi, o Kioscuchi como le digo yo, así que no sé si es tan honesta. Kikuchi tenía un kiosco a cada lugar a donde iba», remató y resaltó que «el lugar que ahora ocupa Santiago Caputo antes lo ocupaba Kikuchi, pero ahora Kikuchi no está y sigue el tema. Así que no era Kikuchi el problema. Entonces ¿Quién es el problema? Esto genera sospechas sobre Karina».

