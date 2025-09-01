Un auto chocó contra el Metrobus. Al conductor el test de alcoholemia le dio positivo

Un hombre que conducía en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Flores perdió el control del vehículo e impactó contra los bolardos del Metrobus.
El siniestro ocurrió en Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia, donde la Policía realiza un operativo mientras que la grúa se dispone a retirar el auto, aunque esto no afecta a la circulación.
El conductor fue sometido al test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, con 1.4 de alcohol en sangre.
Noticias Argentinas.-
