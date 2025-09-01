1 de septiembre de 2025

Un auto chocó contra el Metrobus. Al conductor el test de alcoholemia le dio positivo

Redacción 5 horas atrás

Un hombre que conducía en la madrugada de este lunes por el barrio porteño de Flores perdió el control del vehículo e impactó contra los bolardos del Metrobus.

El siniestro ocurrió en Av. Rivadavia, entre Artigas y Bolivia, donde la Policía realiza un operativo mientras que la grúa se dispone a retirar el auto, aunque esto no afecta a la circulación.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, con 1.4 de alcohol en sangre.

Noticias Argentinas.-

