Un abuelo miró el partido de la Selección Argentina solo y sentado afuera de un local de Frávega. La empresa cuando se enteró le regaló un TV y una antena

Un abuelo miró el partido de la Selección Argentina solo y sentado afuera de un local de Frávega, ubicado en las calles Pellegrini y Perú de Paraná.

La empresa cuando se enteró le regaló un televisor Led 4K y también una antena y por eso ponemos el nombre de Frávega, porque este tipo de gestos nos dicen que no todo está perdido.

La sensibilidad de la empresa, es la mejor publicidad que pueden tener.

El hombre que vio el partido sobre la vereda de un local entre calles Pellegrini y Perú de Paraná, ciudad de Entre Ríos, está por cumplir 83 años y es dueño de «La Preferida» en la calle Perú, la tienda de ropa más antigua de la zona y fundada por su papá hace 82 años cuando inmigró en 1940 a la Argentina.

Carlos se volvió viral luego de que un medio local fotografiara el momento en que, atento a la pantalla, miraba el partido de La Scaloneta que lo llevó a la final del Mundial de Qatar 2022. Al día siguiente ya tenía una campaña para que le consiguieran un televisor para él, invitaciones para que vayan a su casa y hasta que se querían sumar a su insólita acción. Elonce de Paraná salió a su encuentro en el mediodía del miércoles y lo encontró contento en su local quien les anticipó: «Lo voy a volver a hacer el domingo».

Resulta que el comerciante entonces cerró el local, se llevó la reposera con los almohadones y se sentó frente al local cerrado por las rejas. Si bien estuvo un tiempo solo, que fue precisamente el momento en que fue fotografiado, el paranaense contó que compartió también con dos personas, «uno un poco alcoholizado y otro más o menos» y que se le sumó el patrullero. «Vimos casi todo el partido juntos y gritamos los goles”, repasó Bejar al recordar el pase de la Selección a la final.

«Fui a ver el partido ahí para poder ver tranquilo, porque tuve unos acompañantes bastante fulerones», confesó pícaro sobre su hazaña que ya habría repetido en los partidos anteriores. Por lo que la idea de disfrutar del encuentro mundialista desde la vereda en la casa de electrodomésticos a metros de su local básicamente se le ocurrió porque «es una pantalla súper grande» y porque «no tiene cable instalado» en su casa. Además, compartió que fue su hijo quien le aconsejó se llevara algo para sentarse.

También se inició una campaña en redes sociales para que Telecentro le pueda proveer del servicio para que no deje de alentar a la selección nacional. No obstante, como comentó al medio local, repetirá la acción como un cábala para alentar al equipo.

“Mientras no me echen, ahí voy a estar. Quiero que me mantengan el lugarcito y tranquilidad para poder verlo”, manifestó para aquellos que se anotaron para acompañarlo.

La fotografía del abuelo pertenece a Jaquelina Monti, que debió ser una de las pocas personas que en medio del partido circulaba por las calles.

Gracias Frávega!

Parte de la info es de: bigbangnews.-