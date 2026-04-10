Trump reprochó que Irán quiera cobrar peaje para transitar por el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó anoche que Irán «está haciendo un trabajo muy pobre», en referencia a su postura sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte de la producción de crudo.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario calificó como «deshonroso» el procedimiento de las autoridades iraníes «al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz», a cambio del pago de un peaje.

«Ese no es el trato que tenemos», exclamó Trump, y añadió que Irán «está haciendo un trabajo muy pobre».

Irán exige a los buques petroleros pagar un peaje de un dólar por barril para transitar a través del estrecho, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal de hoy. El tráfico marítimo en el estrecho sigue siendo escaso, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Horas antes, Trump se había quejado porque «hay reportes de que Irán cobra tarifas a los buques petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más vale que no lo estén haciendo y si lo están haciendo, más vale que se detengan ahora mismo!», escribió Trump en su red social Truth Social.

En tanto, este miércoles el mandatario estadounidense había dicho en declaraciones a ABC News que estaba considerando crear una «empresa conjunta» con Irán para cobrar peaje a los buques que transitan por esta importante vía marítima por la que transita cerca del 20 por ciento del petróleo global, propuesta a la que se refirió como «algo hermoso».

También afirmó el miércoles en su red social que Estados Unidos podría hacer «mucho dinero» «ayudando a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz».

Noticias Argentinas.-

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