La CGT confirmó una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril

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La CGT retomó su agenda tras los éxitos judiciales contra la ley de reforma laboral, y confirmó que su próximo paso será una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador.

Además, se llevará adelante una celebración religiosa en recuerdo del Papa Francisco. La iniciativa será sin paro general.

La definición del próximo paso de la central obrera fue realizada luego de una reunión del Consejo Directivo que llevó a cabo en la sede de la calle Azopardo. Y el encargado de comunicar la medida fue Jorge Sola, el hombre fuerte del Sindicato del Seguro y uno de los triunviros de la CGT.

“El Papa tuvo vínculo con el mundo del trabajo, con la solidaridad como bandera. En esa conmemoración, vamos a hablar de la situación de los trabajadores, con endeudamiento familiar y creciente desempleo”, graficó.

También, el dirigente reclamó que las paritarias sean libres y que sea homologadas y discutidas de acuerdo a cada actividad. “El Gobierno puso un techo por debajo de la inflación promedio”, lamentó. A su lado estuvieron Octavio Arguello, otro triunviro, y Horacio Arreceygor, el líder del SATSAID y un representante gremial con buena sintonía con todas las tribus cegetistas.

Se prevé que, además de sectores críticos de la Iglesia contra la administración Javier Milei, se sumen a la jornada de protesta los movimientos sociales nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Este conglomerado, el lunes, mostró músculo en las calles, al cortar puentes y rutas en contra de la decisión del ministerio de Capital Humano de recortar 900 mil salarios sociales complementarios.

Noticias Argentinas.-

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