Pettovello lanzó el SISOC, una plataforma para centralizar la política social y mejorar el control de programas

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El Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello presentó el Sistema Social (SISOC), una nueva plataforma tecnológica destinada a centralizar la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales, con el objetivo de mejorar la gestión y el seguimiento de las políticas públicas. Un pasaje de la información del Excel a un sistema.

Según informaron desde la cartera, el sistema busca avanzar desde un esquema “asistencialista y fragmentado” hacia una gestión basada en datos integrados y análisis en tiempo real, lo que representa una de las transformaciones digitales más profundas en la administración social del país.

Tal como pudo saber Agencia Noticias Argentinas, este novedoso sistema se realizó con recursos y equipos propios de la cartera. Y los funcionarios que participaron, como Juan Bautista Ordoñez, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, aseguran que el SISOC permitirá medir, con anticipación, gracias a la inteligencia artificial, las políticas sociales.

En este sentido, aseguran un ordenamiento de procesos internos, bajo eliminación gestiones manuales con la chance de integrar programas que hasta ahora operaban de manera aislada. Como resultado, se centralizaron millones de registros nominales y se construyó una infraestructura digital orientada a fortalecer la trazabilidad de las intervenciones sociales.

La modificación no generó roces con personas a cargo de comedores y centros counitarios, al contrario: en la cartera de Sandra Pettovello aseguran que se apoyaron en todo momento con los dirigentes que operan en territorio para eficientizar el SISOC. “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”, graficaron en el ministerio.

La plataforma incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar fraudes, inconsistencias y generar alertas tempranas de riesgo, además de concentrar información de programas vinculados con alimentación, primera infancia, transferencias, comedores y formación. De este modo, el sistema crea por primera vez una “historia social digital” que integra datos personales, familiares y territoriales, con una visión longitudinal de cada beneficiario.

El nuevo esquema también incluye módulos para registrar intervenciones, visualizar datos en tiempo real y administrar información de espacios comunitarios mediante tableros de control, lo que, según el ministerio, permitirá mejorar la planificación y consolidar un sistema social basado en evidencia.

Para este 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar nuevas funciones para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones con mayor transparencia. La iniciativa apunta a transformar la gestión social hacia un modelo preventivo, formativo y orientado al desarrollo del capital humano.

Un dato que se encargaron de remarcar ante la consulta de NA: no solo habrá transformación total en los datos de la política social, al pasar de las planillas de excels aisladas a la sistematización basada en IA. También es una oportunidad de complementar políticas nacionales con las que llevan adelante las provincias y los municipios, independientemente del signo político.

En este sentido, Ordoñez expresó que no habrá ningún choque y trabajarán, con estos datos centralizados, con los gobiernos locales en pos de mejorar y aumentar los programas sociales.

Noticias Argentinas.-

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