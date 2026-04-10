¿Qué pasó con Maitena? Salió de la escuela en Merlo y fue hallada muerta en General Las Heras

Maitena Luz Rojas Garófalo era de Merlo

¿Cómo fueron las últimas horas de Maitena?

La joven se dirigió a su escuela en Merlo junto a su hermana mayor durante la mañana del miércoles. Según el relato familiar, la joven quedó en la puerta del colegio charlando con unas compañeras de cursada. Todo parecía normal hasta el mediodía, momento en el que su madre fue a retirarla y las autoridades le confirmaron que la menor nunca había ingresado al establecimiento.