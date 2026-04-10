¿Qué pasó con Maitena? Salió de la escuela en Merlo y fue hallada muerta en General Las Heras

El cuerpo de Maitena fue encontrado en General Las Heras tras una intensa búsqueda. La Justicia investiga si la joven de Merlo fue inducida al suicidio.
El trágico desenlace sacudió a toda la comunidad de Merlo tras la desesperada búsqueda de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente de 14 años que había desaparecido el miércoles. Las autoridades confirmaron que fue hallada ahorcada en la localidad bonaerense de General Las Heras.
¿Cómo fueron las últimas horas de Maitena?
La joven se dirigió a su escuela en Merlo junto a su hermana mayor durante la mañana del miércoles. Según el relato familiar, la joven quedó en la puerta del colegio charlando con unas compañeras de cursada. Todo parecía normal hasta el mediodía, momento en el que su madre fue a retirarla y las autoridades le confirmaron que la menor nunca había ingresado al establecimiento.
Tras la denuncia, los investigadores acudieron a los sistemas de monitoreo para reconstruir su ruta. Las cámaras de seguridad municipales captaron a la chica caminando sola, con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas cerca de las 8:20 de la mañana. Luego, el cruce de datos tecnológicos arrojó que utilizó su tarjeta SUBE para subir al tren a las 9:15 y descendió cerca de las 10:00 en su destino final.
¿A cuántos kilómetros de Merlo está General Las Heras?
General Las Heras es una localidad de la provincia de Buenos Aires situada a aproximadamente 35 kilómetros de distancia del partido de Merlo. Este recorrido puede realizarse directamente a través de las vías del tren Sarmiento, utilizando el ramal que conecta Merlo con Lobos, medio que la adolescente eligió para trasladarse aquella mañana.
¿Fue inducida a quitarse la vida por mensajes del exterior?
El fiscal Nicolás Filippini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, ordenó de inmediato peritar el celular y otros dispositivos que la joven, de forma inusual, había decidido dejar en su vivienda (llevándose consigo unos 40 mil pesos).
De ese análisis surgió una pista sumamente inquietante: la joven mantenía contacto con perfiles falsos. Su propia madre alertó al grupo escolar que personas con nombres ficticios y números radicados en países limítrofes «indujeron a que se fuera en forma voluntaria». En base a esto, la causa ahora se centra en determinar si existió una instigación al suicidio y quiénes están detrás de esas oscuras comunicaciones.
Gentileza de MinutoUno.-
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